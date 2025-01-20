نائب محافظ الوادي الجديد: خطط تنموية ومراجعات دورية لمصلحة المواطنين

ترأست حنان مجدي، نائب محافظة الوادي الجديد اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز، بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع، سكرتير عام مساعد المحافظة، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين، وذلك لمتابعة حزمة من الملفات الهامة التي تصب في خدمة المواطنين.

وخلال الاجتماع، جرى التركيز على ضرورة مراجعة بيانات أصول الدولة في كافة المراكز بشكل دقيق، مع متابعة أي تغيرات تطرأ عليها شهريًا لضمان تحديث المنظومة الإلكترونية لأملاك الدولة.

كما جرى التوجيه بربط هذه البيانات مع خريطة الأساس الموحدة للمحافظة وإدراجها على منصة مصر المكانية، ما يعزز تكامل البيانات المكانية ويساهم في تحسين عمليات التخطيط واتخاذ القرار.

كما ناقشت نائب المحافظ أيضًا ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام الجاري، مشددة على أهمية تحديد المشروعات بناءً على أولويات واحتياجات المراكز لضمان تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم.

وأكدت على ضرورة مراجعة معدلات تنفيذ المشروعات بدقة، بما يضمن صيانة المال العام والحفاظ على موارد الدولة.

كما أشارت إلى بدء استخدام البريد الإلكتروني المؤمن في المخاطبات الرسمية بين المراكز، ابتداءً من فبراير المقبل، بهدف تسريع وتيرة العمل وضمان سرية المعلومات.

وفي سياق دعم مبادرة "حياة كريمة"، وجهت حنان مجدي بضرورة حصر المنازل المشمولة بالمبادرة في القرى ومعاينتها لتقييم احتياجاتها الفعلية، إلى جانب بحث إمكانية إنشاء مجمع حرفي صناعي لتطوير الصناعات الصغيرة ودعم الحرف المحلية.

وفي إطار الحفاظ على أراضي الدولة، شددت نائب المحافظ على أهمية تحديث موقف الأراضي المستردة وبدء حملات إزالة التعديات بشكل منظم، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت نائب محافظ الوادي الجديد، أن هذه الجهود في إطار خطة الدولة لتنمية المناطق الحدودية والنائية مثل الوادي الجديد، والتي تشهد اهتمامًا متزايدًا بتحقيق التنمية المستدامة، كما يعكس هذا الاجتماع رؤية متكاملة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المحلية.