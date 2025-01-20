رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 محافظة البحيرة

شهدت الساعات الماضية، تزايد معدلات البحث علي مؤشرات جوجل من طلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة البحيرة، لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2024/2025، حيث يترقب الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، بعد الانتهاء من أداء امتحانات نصف العام خلال الأسبوع الماضي.

موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول

أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، في تصريحات لـ " البوابة نيوز"، إنه لم تحديد موعد رسمي لإعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024-2025، لكن من المتوقع أن تظهر النتائج خلال الأيام المقبلة، بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، في الكنترولات الخاصة بالمدارس وإعتمادها من مديري المدارس بعد إضافة أعمال السنة للطلاب في الصف الأول الإعدادي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2025 بسهولة فور ظهورها رسميًا وإعلان عبر الموقع الإلكتروني الخاصة بالمديرية من خلال إتباع الخطوات التالية:

زيارة البوابة الإلكترونية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

اختيار قسم "نتائج صفوف النقل".

تحديد المرحلة الإعدادية.

اختيار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025.

تحديد الصف الأول الإعدادي.

إدخال رقم الجلوس والضغط على زر "استعلام" لعرض النتيجة.

طرق إضافية للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي

يمكن للطلاب أيضًا الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي من خلال:

كشوف النتائج التي تُعلق داخل المدارس.

المواقع الرسمية للمحافظات أو مديريات التربية والتعليم.

وأدي ما يقرب من 944 الف تلميذ وطالب بصفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوي، حيث انطلقت يوم السبت الموافق 11 ينايروبلغ عدد طلاب الصف الأول الاعدادي البالغ نحو 150 ألف و368 طالب وطالبة وفيما بلغ عدد طلاب الصف الثاني الاعدادي البالغ نحو 130 ألف و4 طلاب.

وأجرى يوسف الديب وكيل الوزارة، جولات ميدانية علي عدد من المدارس بالإدارات التعليمية خلال سير امتحانات نصف العام، لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على توافر كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والاستقرار داخل اللجان.

وتابع وكيل الوزارة، الالتزام بتنفيذ كافة التعليمات وتطبيق القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، وتوافر التهوية والإضاءة الجيدة داخل اللجان وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة يتيح للطلاب ويمكنهم من داء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التزام جميع الملاحظين والمراقبين العاملين باللجان الامتحانية وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أي أجهزة المحمول كما قام الاستاذ يوسف الديب وكيل الوزارة بمتابعة اعمال الكنترول التى تتم بالمدارس والتشكيل وفق الموانع وكشوف الرصد ووجه بالبدء فور انتهاء امتحان كل يوم فى اعمال التصحيح مع المراجعة ومراعاة تحرى الدقة لضمان حصول كل طالب على حقة.