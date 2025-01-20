الرئيس البنمي يرد على ترامب: قناة بنما ملك لها ولن تخضع لأي سيطرة خارجية

في أول رد فعل من الرئيس البنمي، خوسيه راوول مولينو، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قناة بنما، أكد مولينو أن القناة تخص بنما وحدها ولن تكون تحت أي سيطرة خارجية.

وأوضح في بيان رسمي صادر عن الرئاسة البنمية أن قناة بنما تظل ملكًا للبنميين، وأن أي محاولات للتهجم على هذه السيادة مرفوضة بشكل قاطع.

وفي تعبير عن رفضه لتصريحات ترامب في خطاب تنصيبه، شدد مولينو على أن القناة تظل تحت السيطرة البنمية الدائمة، بما يتماشى مع حيادها وحق بنما في إدارتها بشكل مستقل.

وأكد أن البنميين لن يسمحوا لأي دولة بالتدخل في شؤونهم الداخلية، بما في ذلك إدارة القناة، التي تمثل جزءًا من تاريخهم الوطني.

وتطرق الرئيس البنمي إلى أهمية الاتفاقات السابقة، مشيرًا إلى معاهدة توريخوس - كارتر التي تم التوصل إليها في عام 1999، والتي نصت على نقل إدارة القناة إلى بنما بعد صراعات طويلة، موضحًا أن بنما قد تولت إدارة القناة بشكل مسؤول على مدار 25 عامًا، بما في ذلك توسيعها وتحسينها، لخدمة حركة التجارة العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

في سياق تصريحاته حول قناة بنما، أضاف الرئيس البنمي، خوسيه راوول مولينو، أن بلاده ستمارس جميع حقوقها القانونية لحماية سيادتها على القناة.

وأكد أن الأسس القانونية التي قامت عليها معاهدة توريخوس - كارتر تمنح بنما الحق الكامل في إدارة القناة، مشيرًا إلى أن هذا الحق مستمد من القانون الدولي الذي يوفر آلية مناسبة لإدارة العلاقات بين الدول.

كما شدد على أن هذا الحق يشمل كرامة الشعب البنمي وقوته في إطار العلاقات الدولية.

وأعاد الرئيس البنمي التأكيد على أن بنما ستظل تواصل الدفاع عن سيادتها بالكامل على القناة، وأنها لا تقبل بأي شكل من الأشكال أي تدخل خارجي في إدارة هذا الممر الحيوي.

وأشار إلى أن الحوار سيبقى الوسيلة الأساسية لتوضيح هذه النقاط، خصوصًا مع الدول الصديقة والحليفة، مع احترام الحقوق السيادية لبنما.

من جهته، في خطاب تنصيبه، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى أن الولايات المتحدة ستسعى لاستعادة السيطرة على قناة بنما.

وعاد ليؤكد في حديثه أن الصين كانت قد تمكنت من الوصول إلى هذا الممر المائي، وهو ما وصفه ترامب بأنه حدث غير مقبول. وقد أوضح ترامب في خطابه قائلًا إن القناة لم تُمنح للصين بل لبنما، وأعرب عن عزمه على العمل لاستعادتها مجددًا.