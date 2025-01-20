وفاة شاب متأثرًا بحروقه إثر حريق بدراجة نارية داخل محطة وقود بالفيوم

توفي شاب في العقد الثاني من العمر، اليوم الاثنين، داخل مستشفى الفيوم العام، متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجة الأولى، إثر اشتعال النيران في دراجته النارية أثناء وجوده في محطة وقود بقرية كفر محفوظ بدائرة مركز طاميه بمحافظة الفيوم، وتم تحرر محضر بالواقعة.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة شاب بحروق خطيرة.

وكشفت التحريات أن الحادث وقع داخل محطة وقود بقرية كفر محفوظ، حيث اشتعلت النيران في الدراجة النارية الخاصة بالشاب أثناء قيامه بتعبئتها بالوقود، نتيجة حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للدراجة.



وتبين من التحريات الأولية انا الشاب حاول الفرار من موقع الحادث بينما كانت النيران مشتعلة به، لكنه أصيب بحروق بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.





وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرته بالفيوم.