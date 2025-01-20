مهرجان برلين السينمائي يتلقى دعما بقيمة 2 مليون دولار

وافقت وزارة الثقافة الألمانية على منح مهرجان برلين السينمائي مبلغ إضافي قدره 2 مليون دولار (1.9 مليون يورو) لميزانيته هذا العام.

هذه الزيادة التي أعلنتها وزيرة الثقافة الألمانية كلوديا روث، تعني أن مهرجان برلين السينمائي سيتمكن من إنفاق 13.2 مليون دولار (12.8 مليون يورو)، بزيادة قدرها 17%، على دورته الخامسة والسبعين، التي ستقام في الفترة من 13 إلى 23 فبراير المقبل.

ووفق موقع “هوليوود ريبوتر”، قال ممثل وزارة الثقافة: “إن كلوديا روث حريصة بشكل خاص على تعزيز مهرجان برلين السينمائي في عامه الخامس والسبعين وتحت القيادة الجديدة لتريشيا توتل بموارد إضافية من أجل ضمان حصول أكبر مهرجان سينمائي عام في العالم على ذكرى سنوية مناسبة وأن يتمتع الفريق المتفاني حول تريشيا توتل ببداية جديدة ناجحة لمهرجان برلين السينمائي”.

يأتي ذلك بعد تخفيضات كبيرة في الميزانية في المهرجان والتي أجبرت المهرجان على اتخاذ تدابير تقشفية شاملة، بما في ذلك تقليص عدد الأفلام التي يعرضها وإلغاء أقسام كاملة. تم الاستشهاد بالتخفيضات كأحد أسباب رحيل المديرين المشاركين لمهرجان برلين السينمائي الدولي كارلو شاتريان ومارييت ريسينبيك.

تولت رئيسة مهرجان لندن السينمائي السابقة تريشيا تاتل منصب مديرة المهرجان وستستضيف أول مهرجان لها في برلين السينمائي الدولي الشهر المقبل.