طائرة الزمالك تواجه الجزيرة الإماراتي فى البطولة العربية

يستعد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، لمواجهة الجزيرة الإماراتي، في الدور ربع النهائي للبطولة العربية المقامة في قطر خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير الجاري.

وتقام مباراة الزمالك والجزيرة الإماراتي يوم الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، على صالة نادي قطر.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، أحمد شعلان مديراً إدارياً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات".