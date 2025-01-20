ads
الإثنين 20 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل ولفرهامبتون الأساسي لمواجهة تشيلسي فى الدوري الانجليزي

فريق ولفرهامبتون
فريق ولفرهامبتون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن نادي ولفرهامبتون عن تشكيلته الأساسية التي ستخوض مباراته أمام تشيلسي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 المباراة تُقام وسط أجواء حماسية حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: خوسيه سا

خط الدفاع: سيميدو، دوهيرتي، بونو، أجبادو

خط الوسط: آيت نوري، جواو غوميز، أندريه، سارابيا

الهجوم: ستراند لارسن، كونيا

يعتمد الفريق على الثلاثي الهجومي بقيادة كونيا وستراند لارسن في محاولة لاستغلال نقاط ضعف دفاع تشيلسي. كما يُنتظر من آيت نوري وسارابيا دور كبير في الربط بين الدفاع والهجوم. المدرب يعول على أداء جماعي قوي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم صعب.

ولفرهامبتون تشيلسي منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز خوسيه سا كونيا أداء جماعي دوتيرتي