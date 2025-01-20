تشكيل ولفرهامبتون الأساسي لمواجهة تشيلسي فى الدوري الانجليزي

أعلن نادي ولفرهامبتون عن تشكيلته الأساسية التي ستخوض مباراته أمام تشيلسي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تُقام وسط أجواء حماسية حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: خوسيه سا

خط الدفاع: سيميدو، دوهيرتي، بونو، أجبادو

خط الوسط: آيت نوري، جواو غوميز، أندريه، سارابيا

الهجوم: ستراند لارسن، كونيا

يعتمد الفريق على الثلاثي الهجومي بقيادة كونيا وستراند لارسن في محاولة لاستغلال نقاط ضعف دفاع تشيلسي. كما يُنتظر من آيت نوري وسارابيا دور كبير في الربط بين الدفاع والهجوم. المدرب يعول على أداء جماعي قوي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم صعب.