برشلونة يسعى لاستكمال صحوته الأوروبية أمام بنفيكا

في مواجهة مرتقبة على ملعب "النور"، يلتقي بنفيكا البرتغالي مع برشلونة الإسباني في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

الفريق الكتالوني، بقيادة المدرب هانز فليك، يدخل المباراة بارتياح بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في البطولة، حيث يدخل المباراة فى المركز الثاني بـ 15 نقطة، ويعول على نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتحقيق الفوز واستعادة الثقة.



أما بنفيكا، فيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، حيث يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التأهل.

الفريق البرتغالي يعتمد على تنظيمه الدفاعي القوي وهجماته السريعة، المباراة تعد اختبارًا حاسمًا للطرفين، حيث يأمل برشلونة في استعادة هيبته الأوروبية، بينما يسعى بنفيكا لإثبات قوته أمام عملاق القارة.