انفجار أنبوبة غاز في محمصة شرق الإسكندرية بدون إصابات

شهدت منطقة أبو سليمان التابع لحي شرق الإسكندرية، انفجار أنبوبة غاز في محمصة، ولم يسفر عن أي إصابات.

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية إخطار يفيد بنشوب حريق داخل داخل محمصة نتيجة انفجار أنبوبة غاز دون إصابات.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية إلى موقع الحادث للتعامل مع الحريق.

تبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في محل محمصة بشارع 20 أمام كشري الحرمين، أبو سليمان، تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه.

تسبب الحريق في حدوث أضرار العقار المجاور والمخزن الملحق بمعرض سيارات السريع الملحق بنفس الأرض، دون وقوع أي إصابات.