انتعاش الاقتصاد المصري يلوح في الأفق.. توقعات بنمو 4% هذا العام

كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز، الاثنين، عن توقعات بارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.

ويعكس هذا التوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية مع تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بخطة صندوق النقد الدولي.

وشارك في الاستطلاع 19 محللًا خلال الفترة من 9 إلى 20 يناير، حيث توقعوا أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي تحسنًا تدريجيًا في السنوات المقبلة، ليصل إلى 4.7% بحلول العام المالي 2025/2026، ويستمر في الارتفاع حتى يبلغ 5% في 2026/2027.

بيانات البنك المركزي المصري أظهرت تراجعًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ3.8% في السنة المالية السابقة.

ويرجع هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة العملة، إضافة إلى آثار النزاع في غزة، الذي أدى بدوره إلى انخفاض عائدات قناة السويس وتراجع أعداد السياح، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد.