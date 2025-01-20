اتحاد المبدعين العرب يمنح اللواء إسماعيل القرقاوي وسام الإبداع الرياضي تكريما لمسيرته

منح اتحاد المبدعين العرب، عضو الأمم المتحدة، اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، وسام الإبداع الرياضي تقديراً لجهوده المتميزة في خدمة الرياضة العربية وكرة السلة على وجه الخصوص على مدار ٥٥ عاما .

جرى التكريم خلال حفل أقيم في دبي، حيث سلم الدكتور أحمد نور رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب عضو الأمم المتحدة الوسام للقرقاوي بحضور الدكتورة نرمين سليم الأمين العام للاتحاد ومندوبه الدائم بالأمم المتحدة.

وأشاد الدكتور نور في كلمته بالجهود الكبيرة التي بذلها القرقاوي في دعم وتعزيز الرياضة العربية، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي تقديراً لعطائه المستمر وإسهاماته البارزة في تطوير كرة السلة على المستوى العربي.

من جانبه، عبر اللواء إسماعيل القرقاوي عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً أن جميع العاملين في المجال الرياضي يسعون لخدمة الرياضة العربية، وأن هذا الوسام يعد مصدر فخر واعتزاز له.

يذكر أن القرقاوي يشغل منصب رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، وقد لعب دوراً بارزاً في تنظيم العديد من البطولات والمسابقات الرياضية على المستوى الإقليمي والدولي، مما ساهم في رفع مستوى اللعبة وتعزيز مكانتها في العالم العربي.

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