ads
الإثنين 20 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالمر يقود تشيلسي أمام ولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي

بالمر
بالمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن نادي تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته اليوم ضد ولفرهامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. 

جاءت التشكيلة بقيادة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، حيث شهدت حضور عدد من الأسماء البارزة مع وجود تغييرات طفيفة في التشكيل الأساسي.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جيمس ، توسين، شالوباه، كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو، ديوزبري-هال، مادويكي

الهجوم: بالمر، نيتو، جاكسون

يسعى تشيلسي لتحقيق الفوز واستعادة بريقه في الدوري، بينما يأمل ولفرهامبتون في تقديم أداء قوي والظفر بالنقاط الثلاث. الأنظار ستتجه نحو النجوم الشباب مثل بالمر وكايسيدو، بالإضافة إلى عودة القائد رييس جيمس بعد غياب طويل المباراة تعد اختبارًا حقيقيًا للفريقين في هذه الجولة.

تشيلسي ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز كوكوريلا جاكسون حراسة المرمى دوري الإنجليزي الممتاز خط الوسط منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز