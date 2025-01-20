بالمر يقود تشيلسي أمام ولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي

أعلن نادي تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته اليوم ضد ولفرهامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت التشكيلة بقيادة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، حيث شهدت حضور عدد من الأسماء البارزة مع وجود تغييرات طفيفة في التشكيل الأساسي.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جيمس ، توسين، شالوباه، كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو، ديوزبري-هال، مادويكي

الهجوم: بالمر، نيتو، جاكسون

يسعى تشيلسي لتحقيق الفوز واستعادة بريقه في الدوري، بينما يأمل ولفرهامبتون في تقديم أداء قوي والظفر بالنقاط الثلاث. الأنظار ستتجه نحو النجوم الشباب مثل بالمر وكايسيدو، بالإضافة إلى عودة القائد رييس جيمس بعد غياب طويل المباراة تعد اختبارًا حقيقيًا للفريقين في هذه الجولة.