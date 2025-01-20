نقيب الإعلاميين ينعى الكابتن والمعلق الكروي الكبير ميمي الشربيني

نعى النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى الكابتن والمعلق الرياضي القدير ميمي الشربيني، الذي وافته المنية اليوم.

قال نقيب الإعلاميين إن الراحل الكابتن ميمي الشربيني كان صاحب خلق رفيع، ويحظى بتقدير واحترام كل محبي وعشاق كرة القدم.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن الفقيد كان موسوعة رياضية ومعلّقًا متميزًا، حيث أثرت مصطلحاته وأسلوبه الفريد في التعليق الكروي، وظلت عباراتُه حاضرةً في وجدان عشاق الكرة في مصر والوطن العربي.

وأشار سعده قائلًا: "لا يمكن نسيان ما قدمه الراحل من إثراء للمصطلحات الكروية وأسلوب التعليق الرياضي، الذي أصبح مرجعًا للكثيرين، ونحن نستعين بكلماته وألفاظه حتى اليوم".

وأكد أن الراحل كان قامةً رياضية فريدة وشخصية إعلامية لن تتكرر، إذ ترك بصمة استثنائية في عالم التعليق الرياضي، حيث يُعد أحد أعظم المعلقين في تاريخ الرياضة العربية، ومدرسةً أصيلة في فن التعليق.

ويتقدم نقيب الإعلاميين بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد المعلق الكبير ميمي الشربيني، ولجميع محبي كرة القدم والأسرة الإعلامية.

ودعا نقيب الإعلاميين اللهَ عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.