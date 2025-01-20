إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية مطروح

أصيب خمسة أشخاص بجروح وكسور متفاوتة في حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما توناية والأخرى ميكروباص، مساء اليوم الاثنين، على طريق إسكندرية-مطروح عند الكيلو 22 باتجاه الهانوفيل ضمن نطاق حي العجمي بالإسكندرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع التصادم، حيث تبين أن الحادث وقع بين سيارة توناية من طراز سوزوكي تحمل رقم 2473 م د ص، وسيارة ميكروباص تحمل رقم 8579 و ن ط.

وأسفر التصادم عن إصابة خمسة أشخاص بجروح وكسور، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجاءت بيانات المصابين كالتالي:

أحمد بنجرى رزق (37 عامًا) من منفلوط: اشتباه كسر بالساق اليسرى.

صبحي رمضان صبحي (41 عامًا) من أبو المطامير: بي سي، جرح قطعي بفروة الرأس، اشتباه كسر بالكتف الأيمن.

منى جابر حسان (31 عامًا) من العامرية: اشتباه كسر بالحوض.

هيثم صابر بسيوني (42 عامًا) من الورديان: كسر بالساق اليمنى، سحجات متفرقة، جرح قطعي بفروة الرأس، بي سي.

محمد علي محمد حسن (37 عامًا) من برج العرب: اشتباه كسر بالساقين، سحجات متفرقة.

باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة.