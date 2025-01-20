"تنمية القدرات وإدارة وتسويق الكيانات" في ندوة بمديرية الشباب والرياضة بالغربية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية بالتعاون مع مجلس الشباب المصري ندوة بعنوان "تنمية القدرات وإدارة وتسويق الكيانات"، ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وتوجيهات اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

نفذت فعاليات الندوة بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية، وبدأت بالسلام الوطني تلاها كلمه اللواء حسين حنفي وكيل الوزارة معرباً عن سعادته بتنظيم تلك اللقاءات والتي تهدف إلي دمج الشباب وتأهيلهم وتوعيتهم بالموضوعات الاستراتيجية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، والعمل علي توحيد الجهود مع كافة المؤسسات، كما وجه الشكر لحضور ريهام الفيل وكيل وزارة التنظيم والإدارة و وائل شاهين وكيل وزارة الثقافة والمنسق المساعد لمجلس الشباب بالدلتا، والدكتور سعيد شحاته عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والدكتور محمد شلبي عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

تناول اللقاء التحديات التي تؤثر على الشباب، إلا أن تنمية مهاراتهم والوقوف عليها أحد وسائل الدفاع عن حقوقهم، وللمساهمة في مستقبل مزدهر ومستدام لهم، ولتشجيع التنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر عدلًا وشمولًا للجميع، كما أن تنمية المهارات يلزمه العديد من الخطوات، تتمثل في السعي وراء تحقيق أهدافك المهنية الشخصية، وهو ما يعمل على تنمية المهارات الخاصة بك أو اكتشاف مهارات جديدة.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دعم قدرات الشباب و تنمية مهاراتهم بالدورات التدريبية المتخصصة التى تمنحهم استيعاب التغيرات، ويصبح لديهم القدر اللازم من المرونة للتعامل مع التطور المستمر به و السعى نحو التميز لاقتناص الفرصة المناسبة، نفذت فعاليات اللقاء تحت إشراف ولاء محمود مدير المكتب الفني والدكتور حسام عادل المنسق العام لمجلس الشباب المصري بالغربية.

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