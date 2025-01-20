جامعة الأقصر تبحث سبل التعاون المشترك مع نادي القضاة.. صور

استقبلت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، وفد مجلس إدارة نادي القضاة بالأقصر، برئاسة المستشار عبد الرحيم أبو القاسم، رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور شريف مراد، أمين عام الجامعة.

جانب من اللقاء

وضم وفد أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة بالأقصر كلًا من المستشار مصطفي ريان نائب رئيس محكمة الإستئناف العالي بقنا، والمستشار أحمد قناوي المستشار بمحكمة جنايات أسوان، والمستشار أحمد الحايق رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض، والمستشار أحمد كريم رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض، والمستشار حازم الشاذلي قاضي بمحكمة سوهاج الإبتدائية.

وفد القضاة يقدم التهنئة لرئيس الجامعة بمناسبة صدور القرار الجمهوري

وقدم وفد القضاة تهنئتهم للدكتورة صابرين عبدالجليل بمناسبة ثقة القيادة السياسية في تعيينها رئيسًا لجامعة الأقصر، معربين عن اعتزازهم بالدور الذي تقوم به جامعة الأقصر في خدمة المجتمع المحلي ودعم العملية التعليمية، متمنين للدكتورة صابرين عبدالجليل مزيدًا من التوفيق والنجاح في قيادتها للجامعة نحو مزيد من التميز والتطوير.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة صابرين عبدالجليل بوفد القضاة، معبرة عن اعتزازها بالدور الوطني الذي يقوم به القضاء المصري في تحقيق العدالة وسيادة القانون، كما وجهت رئيس الجامعة شكرها لوفد المستشارين وتقديرها لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل على تطوير الجامعة، وتقديم أفضل الخدمات للطلاب والمجتمع الأكاديمي، بما يسهم في رفع مكانة جامعة الأقصر على المستويين المحلي والدولي، مؤكدة على استعداد الجامعة لتقديم الدعم الكامل لنادي قضاة الأقصر، سواء من خلال التعاون الأكاديمي أو الثقافي أو تنظيم الفعاليات المشتركة التي تعود بالنفع على المجتمع.

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