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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أتلتيكو مدريد يواجه باير ليفركوزن في صدام ناري بدوري الأبطال

دييجو سيميوني
دييجو سيميوني
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يشهد ملعب "واندا ميتروبوليتانو" مواجهة قوية بين أتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا. 

أتلتيكو مدريد، بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، يسعى لاستعادة مستواه المميز بعد نتائج غير مستقرة في الفترة الأخيرة. 

الفريق يعتمد على قوة خط وسطهم بقيادة كوكي وساؤول، إلى جانب الهجوم الذي يتصدره أنطوان جريزمان وألفارو موراتا.

على الجانب الآخر، يدخل باير ليفركوزن اللقاء بمعنويات عالية، حيث يطمح الفريق الألماني في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه لتعزيز حظوظه في التأهل بقيادة المدرب تشابي ألونسو، يعتمد ليفركوزن على خط وسطه  بقيادة فلوريان فيرتز، بالإضافة إلى هجومه السريع المتمثل في باتريك شيك.

المباراة تعد فرصة لأتلتيكو مدريد لتعزيز موقعه في الترتيب، لكنه سيواجه فريقًا ألمانيًا عنيدًا يملك القدرات اللازمة لتحقيق المفاجأة. الأنظار تتجه إلى سيميوني لمعرفة كيف سيواجه القوة التكتيكية لليفركوزن.

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