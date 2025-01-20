الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراءات ضد الصين في منظمة التجارة العالمية

بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات أخرى ضد الصين في منظمة التجارة العالمية.

وذكرت شبكة "أو آر إف" الأوروبية أن السبب هو محاولات الصين المتواصلة لمنع الشركات الأوروبية من إنفاذ حقوق براءات الاختراع الخاصة بها.

وقالت المفوضية الأوروبية المسؤولة في بروكسل إن في هذه الحالة، يتعلق الأمر ببراءات الاختراع الأساسية القياسية (SEPs).

ويتهم الاتحاد الأوروبي الآن الصين بمنح محاكمها سلطة تحديد رسوم ملكية ملزمة لبراءات الاختراع الأساسية الأوروبية في جميع أنحاء العالم دون موافقة مالك براءة الاختراع.

وقالت المفوضية إن هذا يضع الشركات الأوروبية المبتكرة في مجال التكنولوجيا الفائقة تحت ضغط لخفض رسوم الترخيص على مستوى العالم، الأمر الذي يمنح الشركات المصنعة الصينية إمكانية الوصول إلى هذه التقنيات الأوروبية بتكلفة أقل بشكل غير مبرر.