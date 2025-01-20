روسيا : بايدن قاد حروباً مدمرة وانتهى برفض أمريكي ودولي

أصدرت السفارة الروسية بالقاهرة بيانًا تناولت فيه ما وصفته بـ"النهاية المخزية" لرئاسة جوزيف بايدن في الولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الإدارة الأمريكية دفعت النظام في كييف، الذي وصفته بـ"النازي"، إلى حرب ضد روسيا "حتى آخر أوكراني".

وأضاف البيان أن الإدارة الأمريكية أسهمت في "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما أدى إلى فقدان بايدن الدعم حتى من الناخبين الأمريكيين.

واختتمت السفارة بيانها بالتساؤل حول الاتجاه الذي ستتخذه واشنطن في المرحلة المقبلة بعد تسببها في "الكثير من المتاعب للعالم أجمع".