صبحي يناقش استعدادات اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالعراق

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة- رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اجتماعًا مع فيصل غسال، مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لعقد الدورة (48) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والمقرر انعقادها في جمهورية العراق خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير الجاري.

وخلال الاجتماع، أجرى الوزير مكالمتين هاتفيتين، الأولى مع يزن الشديفات، وزير الشباب والرياضة الأردني -رئيس اللجنة الشبابية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والثانية مع أحمد المبرقع، وزير الشباب والرياضة العراقي -رئيس اللجنة الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والمستضيف للدورة الحالية للمجلس، حيث تم استعراض أهم الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإنجاح الاجتماعات.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مبادرة إعلان بغداد عاصمة للثقافة الرياضية العربية مع الأستاذ أشرف محمود، رئيس الاتحاد المصري والعربي للثقافة الرياضية، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك لتعزيز الدور الثقافي للرياضة ودعم الأنشطة المتعلقة بهذا المجال على المستوى العربي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجلس لدعم قضايا الشباب والرياضة، مشيرًا إلى دور مصر المحوري في دعم المبادرات الشبابية والرياضية على مستوى الوطن العربي. كما أثنى على جهود الجانب العراقي في استضافة الاجتماعات، مُعربًا عن ثقته في قدرة العراق على تنظيم فعاليات تليق بمكانة المجلس وأهدافه.

وشدد وزير الشباب والرياضة علي أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الشباب والرياضة، مؤكدا علي وزارة الشباب والرياضة المصرية في تقديم الدعم الفني والتنظيمي.

ومن المقرر أن تتضمن الاجتماعات مناقشة مجموعة من الملفات والقضايا المتعلقة بتطوير الأنشطة الشبابية والرياضية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق تطلعات الشباب العربي.

حضر الاجتماع الدكتور محمود حسن، عضو اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدكتور عمرو الحداد، وكيل الوزارة وعضو اللجنة الرياضية المعاونة للمجلس، الإعلامي أشرف محمود، رئيس الاتحاد المصري والعربي للثقافة الرياضية تامر جمعة عضو إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية.