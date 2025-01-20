بروتوكول تعاون بين المنظمة المصرية والوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات

وقعت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات، لتعزيز سُبل التعاون بين الجانبين في سبيل ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.

حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والدكتورة مي الجابر رئيس الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات، وعضوا مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات المهندس محمود الشامي والدكتور هيثم داوود، وإيمان جمعة المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وأكد الجانبان أهمية توقيع اتفاقية التعاون بين المنظمة المصرية والوكالة الإماراتية، في سبيل تعزيز التعاون بين المنظمات الوطنية في مجال مكافحة المنشطات، وذلك من خلال تبادل الخبرات والزيارات وبرامج التوعية والتثقيف.

وقع البروتوكول الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والدكتورة مي الجابر رئيسة الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات، وشهد مراسم التوقيع حضور عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية والشخصيات الرياضية البارزة، الذين أكدوا أهمية هذا التعاون في دعم الرياضة النظيفة وتعزيز العلاقات العربية.

يأتي ذلك في إطار ااستراتيجية التي تنتهجها المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وفقًا للكود الدولي لمكافحة المنشطات، والذي يهتم بعقد الشراكات والتعاون بين المنظمات الوطنية على مستوى العالم، بهدف التضامن وتبال الخبرات والممارسات والتوعية والتثقيف، في سبيل ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.