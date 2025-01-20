مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع المدافع الأوزبكي عبدالقادر خوسانوف

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا عن تعاقده مع المدافع الأوزبكي عبدالقادر خوسانوف، في صفقة تعتبر إضافة قوية لخط دفاع الفريق.

اللاعب الشاب، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، يُعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في آسيا، حيث لفت الأنظار بفضل أدائه المميز مع فريقه السابق.

خوسانوف يتمتع بقدرات دفاعية رائعة، إذ يجمع بين السرعة والقوة البدنية والقدرة على قراءة اللعب، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمدرب بيب جوارديولا.

ويُتوقع أن يساهم اللاعب في تعزيز دفاع مانشستر سيتي، خاصة في ظل تزايد التحديات على المستوى المحلي والأوروبي.

من جانبه، أعرب اللاعب عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى أحد أكبر أندية العالم، مؤكدًا أنه يتطلع للتعلم والتطور تحت قيادة جوارديولا. وأضاف في تصريحاته: "أنا ممتن لهذه الفرصة وأتطلع لتقديم كل ما لدي من أجل الفريق والجماهير."

الصفقة تُعد خطوة مهمة في مسيرة خوسانوف، حيث ستكون تجربته في الدوري الإنجليزي الممتاز اختبارًا حقيقيًا لموهبته.