اتحاد الفعاليات الرياضية يعزز التعاون مع وزارة الشباب والبورصة لنشر الثقافة المالية

في خطوة تهدف إلى دمج الرياضة بالاقتصاد وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، وقّعت البورصة المصرية مع وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون اليوم الاثنين.

جرى التوقيع في المقر الرئيسي للبورصة بوسط البلد، القاهرة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الوزارة والبورصة، بالإضافة إلى الإعلاميين ورؤساء مجالس الاتحادات النوعية.



أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنهذا البرتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي وتغيير الفكر لدى النشء والشباب، كما أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى دمج الشباب في المنظومة الاقتصادية، وتعزيز دورهم في بناء مجتمع حيوي وفاعل، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف الوزير عن تطلعات الوزارة نحو دور أكبر في التعاون مع البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، عبر الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، حيث يجري العمل على مشروع وطني ضخم يسهم في دمج الشباب في المنظومة الاقتصادية وتعزيز الوعي الاستثماري لديهم.

كما توجه الوزير بالشكر للاتحاد المصري للفعاليات الرياضية على دوره المحوري في توقيع البروتوكول المشترك مع البورصة، مشيدًا بكونه أحد الاتحادات المستحدثة التي تضم نخبة من الكوادر المتميزة، والتي تتبنى فكرًا اقتصاديًا متطورًا في تنظيم الفعاليات الرياضية، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.

- مستقبل الاستثمار الرياضي

و أكد الوزير أن الدولة المصرية تدعم الشباب بكافة الوسائل الممكنة، إيمانًا بأهمية تمكينهم اقتصاديًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالجوانب الاقتصادية للرياضة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

- دور البورصة في تعزيز الوعي المالي والاستثماري

أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن توقيع البروتوكول يأتي انعكاسًا لإيمان البورصة العميق بأهمية تعزيز التعاون بين البورصة المصرية وكافة مؤسسات الدولة التي تسهم في رفع مستويات وعي المجتمع، خاصة في مجالات الاستثمار والشمول المالي.

وأضاف الشيخ أن التعاون سيشمل تقديم دورات تثقيفية لكافة العاملين في المجال الرياضي، وإطلاق مبادرة "البورصة للجميع" الموجهة لأعضاء الأندية الرياضية ومراكز الشباب، لزيادة الوعي المالي وتعزيز الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى التدريب على التداول في البورصة المصرية.

- دور الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية في نشر الثقافة المالية

من جانبه، قال أحمد الشامي، رئيس الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، إن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية يمثل خطوة مهمة نحو دمج الرياضة بالاقتصاد وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي.

وأضاف الشامي أن الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية سيلعب دورًا محوريًا في تنظيم فعاليات إعلامية وثقافية تهدف إلى نشر الوعي المالي، حيث سيتم التعاون مع البورصة المصرية لتنظيم دورات تثقيفية وورش عمل لتعليم الاستثمار الرياضي للعاملين في المؤسسات الرياضية.

وأشار الشامي، إلى أن الفعاليات ستشمل توعية الإعلاميين الرياضيين حول الاستثمار الرياضي ودورهم في تسليط الضوء على هذه الشراكات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الرياضي المصري.

وقد قام بتوقيع البروتوكول اللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية.