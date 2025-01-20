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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهم بسرقة حقيبة من أجنبى بمنشأة القناطر

أرشيفية
أرشيفية
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تجرى النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات مع سائق تابع لشركة توصيل شهيرة متهم بسرقة حقيبة راكب أجنبي الجنسية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أجنبية يتهم سائق بشركة توصيل شهيرة بسرقة حقيبته، وأفاد المبلغ بأنه أثناء استقلال السيارة رفقة طلب من السائق التوقف لقضاء حاجته إلا أن الأخير غافلة وسرق الحقيبة وغادر بالسيارة.

وعقب تقنين الإجراءات وتحديد هوية المتهم أمكن استهدافه وضبطه وبحوزته المسروقات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

4 أيام علي ذمة التحقيقات السائق السيارة النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة حقيبة راكب