رمضان 2025.. مريم الخشت تنضم مع أحمد داود لأسرة مسلسل «الشرنقة»

كشفت الفنانة مريم الخشت، عن انضمامها لمسلسل «الشرنقة» بطولة الفنان أحمد داود، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، حصريًا عبر منصة watch it.

يأتى مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود، اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي مشوق.

وتدور أحداث مسلسل الشرنقة الذى يعد أحدث أعمال منصة watch it الأصلية، في صورة مليئة بالتشويق والإثارة وذلك خلال 15 حلقة ويجسد أحمد داود شخصية حازم إبراهيم، محاسب عبقري يعمل في شركة كبرى، يجد نفسه في مواجهة مصيرية بين المبادئ والخطر بعد اكتشافه أسرارًا مظلمة حول أعمال غير قانونية داخل الشركة.