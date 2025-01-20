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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة سائق للجنايات في الشروع بقتل جاره بالسلام

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة السلام، إحالة سائق  للجنايات لاتهامه بالشروع في قتل جاره بطعنة في الصدر بسلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة  بالسلام.
تعود تفاصيل الواقعة  بنشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم وانتهت بمشاجرة عنيفة  تعدي المتهم علي المجني عليه  بسلاح أبيض.  
وبانتقال الأجهزة الأمنية  لمكان الحادث، وتم القبض علي المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث، ونقل المصاب للمستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالة المتهم للنيابة.

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