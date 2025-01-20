ضبط المتهمين بالسطو المسلح على معرض سيارات وسرقته بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط المتهمين بالسطو المسلح على معرض سيارات وسرقته بدائرة مركز شرطة طوخ، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ للمقدم مصطفي كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام مجهولين بالسطو المسلح على معرض سيارات وسرقته بدائرة المركز.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص مقيمين جميعا بدائرة المركز خططوا فيما بينهم بالسطو المسلح علي معرض سيارات بقرية سنهرة، لسرقة إيصالات أمانة وأوراق ومبالغ مالية من داخل المعرض.

ودلت التحريات أن المتهمين حازوا وأحرزوا اسلحة نارية بندقية خرطوش، وطبنجة صوت، وسلاح أبيض شومة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، والأسلحة المستخدمة في الواقعة وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.