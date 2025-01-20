«إي آند مصر» تطلق خدمة مكالمات الـ «واي فاي»

أعلنت شركة "إي آند مصر" عن إطلاق خدمة مكالمات الـ"واي فاي" (WiFi Calling)، والتي تمثل نقلة نوعية في تجربة الاتصالات المحمولة.

وتتيح خدمة مكالمات الـ "واي فاي" إجراء واستقبال المكالمات الصوتية باستخدام شبكة الـ"واي فاي" المنزلية، والتي تعد حلاً مثالياً للعملاء، حيث تضمن اتصالاً عالي الجودة في الاماكن العميقة داخل المباني، مما يعكس التزام "إي آند مصر" بتقديم حلول اتصال متطورة تلبي احتياجات العصر الرقمي.

بهذه المناسبة، قال سامر مراد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الافراد بشركة "إي آند مصر": "نحن نعمل باستمرار على تقديم حلول اتصالات مبتكرة تهدف إلى تحسين تجربة عملائنا. تأتي خدمة مكالمات الـ"واي فاي"، حيث نهدف إلى توفير اتصال سلس وعالي الجودة، في اي مكان.

تعتمد الخدمة على تقنية متطورة تسمح بتحويل المكالمات الصوتية عبر شبكة الـ"واي فاي" وإعادة توجيهها إلى شبكة المحمول، مما يضمن اتصالاً عالي الجودة حتى في المناطق ذات الطبيعة الخاصة.

ولا تتطلب الخدمة سوى جهاز هاتف ذكي يدعم تقنية مكالمات الـ"واي فاي"، وهي متوفرة في معظم الأجهزة الحديثة، دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيقات إضافية، ويمكن للعميل تفعيل الخدمة بسهولة من إعدادات الجهاز، ليتمكن من إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية إلى أي رقم، بغض النظر عن مشغل الاتصالات، وبنفس تكلفة المكالمات العادية، دون أي أعباء إضافية.

وحول الهواتف التي تدعم خدمة مكالمات الـ "واي فاي"، أوضح مراد: "نعمل على توسيع قائمة الأجهزة المدعومة لهذه الخدمة بشكل تدريجي، وفقاً للشركة المصنعة وموديل الهاتف وعام الإصدار، كما سنواصل تطوير هذه الخدمة لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، مع التزامنا بأعلى معايير الأمان والجودة."

تمثل خدمة مكالمات الـ"واي فاي" إضافة متطورة لحلول الاتصالات التي تقدمها "إي آند مصر"، وتأكيداً على التزامها بتقديم أحدث التقنيات التي تعزز تجربة الاتصال لعملائها، وتعكس رؤيتها الطموحة في أن تكون في طليعة الابتكار التكنولوجي، وتقديم حلول اتصالات متكاملة تلبي احتياجات العملاء في العصر الرقمي، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.

تجدر الإشارة إلى تحقيق "إي آند مصر" سلسلة من الإنجازات والتوسعات المتميزة خلال عام 2024، عكست التزامها بالابتكار وتحسين تجربة العملاء، وأكدت دورها الفاعل في قيادة التحول الرقمي في مصر، حيث أطلقت خدمة الشرائح الإلكترونية (eSIM)، كما وقعت رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس (G5)، وأطلقت شركة "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية" لتلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية والمدفوعات وإدارة خدمات الترفيه الرقمي.

وضاعفت "إي آند مصر" استثماراتها في تطوير الشبكة خلال عام 2024، حيث خصصت 10 مليارات جنيه لعملية التطوير وهو ما يمثل ضعف استثماراتها خلال الأعوام الماضية، ووسعت نطاق تغطية شبكاتها لتشمل مناطق جديدة، بما في ذلك المناطق النائية والمناطق الصناعية، وأعلنت عن بدء تصنيع أول راوتر بتكنولوجيا الـ4.5G محليا، وتوسعت في تقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري في المزيد من فروعها.



