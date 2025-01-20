أستاذ علوم سياسية: مصر تبذل جهودا كثيرة لوقف الحرب بقطاع غزة

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذة العلوم السياسية، إن الدور المصري في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مستمر منذ عقود، وليس مقتصرًا على أحداث 7 أكتوبر فقط، بل يعود إلى بدايات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عام 1948.



وأكدت أن مصر حريصة على توفير الاحتياجات الإنسانية لتخفيف وطأة الهجمات الإسرائيلية التي فاقمت الأزمات خلال الأشهر الـ15 الماضية.



وأضافت زهران، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن مصر لعبت دورًا محوريًا على مختلف الأصعدة، سواء في مجال تقديم المساعدات الإنسانية أو في التحركات السياسية المتنوعة.



وأشارت إلى دور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في مؤتمر قمة القاهرة للسلام، فضلاً عن الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الإطار التفاوضي لاتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى التحركات الدبلوماسية التي قادتها وزارة الخارجية المصرية.



وتابعت: "مصر تحركت على جميع المستويات، سواء الإقليمية أو الدولية، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كما أنها تواصل جهودها لتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وقد نجحت في بلورة رؤية واضحة للصراع وآليات الحل".



وأشارت إلى أن التحركات المصرية ساهمت بشكل كبير في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي أخذ في الاعتبار جميع التصورات والرسائل التي نقلتها مصر، ما يعكس دورها الفاعل في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

https://youtu.be/83gA9fKerLA?si=cq0m8ti5QW1zqZz2