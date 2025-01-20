إعادة تشغيل الاتصالات في رفح وشمال غزة بعد الحرب

أعلن عبد الرزاق النتشة، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني، أن شركات الاتصالات بدأت في استئناف عملها بمحافظتي رفح وشمال غزة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاستعادة الخدمات الأساسية التي تضررت بشكل كبير جراء الحرب.

وأشار الوزير في بيان صادر اليوم الاثنين، إلى أن الفرق التقنية تبذل جهودًا مكثفة لإصلاح الأضرار التي لحقت بشبكات الاتصالات والإنترنت، بهدف تسريع إعادة الخدمات للسكان المتضررين.

وأكد أن هذه العمليات تأتي للتخفيف من معاناة المواطنين وضمان عودة الاستقرار للخدمات الأساسية التي تعطلت خلال الأزمة.

وحذر عبد الرزاق النتشة من أن الظروف الميدانية والتحديات المتعلقة بوصول الفرق الفنية إلى المناطق الشمالية قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على استمرار توفير خدمات الإنترنت. ودعا جميع الجهات المعنية إلى تقديم الدعم وتسهيل حركة الفرق التقنية لتمكينها من إنجاز مهامها في أقصر وقت ممكن وبأعلى كفاءة.

كما أكد الوزير أن الوزارة تنسق بشكل كامل مع الأطراف المعنية لضمان استمرار العمل على تعزيز البنية التحتية للاتصالات.

ولفت إلى أن الهدف النهائي لهذه الجهود هو توفير خدمات آمنة ومستدامة للسكان، مما يعزز صمودهم في مواجهة الأزمات.