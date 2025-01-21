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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. مواجهة قوية بين ليفربول وليل في دوري الأبطال

محمد صلاح
محمد صلاح
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يستعد ليفربول الإنجليزي لاستضافة ليل الفرنسي، اليوم الثلاثاء، على ملعب "أنفيلد" في إطار الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

 يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج المميزة في البطولة، حيث يتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة  ويسعى لضمان التأهل المبكر للدور المقبل. 

يقود الفريق المدرب الهولندي أرني سلوت الذي يعتمد على قوته الهجومية بقيادة النجم المصري محمد صلاح.


في المقابل، يدخل ليل المباراة وهو يعلم أن التعادل أو الفوز سيمنحه فرصة لمواصلة المنافسة على المركز الثاني في المجموعة. الفريق الفرنسي يعتمد على تنظيم دفاعي قوي وهجمات مرتدة يقودها مهاجمه الشاب جوناثان ديفيد.
المباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، خاصة أن ليفربول يسعى للثأر من النتائج المخيبة في الموسم الماضي، بينما يأمل ليل في تحقيق مفاجأة قد تقلب الموازين.

ليفربول ليل الفرنسي الجولة السابعة انفيلد محمد صلاح البطولة دورى أبطال اوروبا