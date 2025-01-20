أحمد جمال يحتفل بخطوبته على المطربة فرح الموجي.. صور

شارك المطرب أحمد جمال، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان خطوبته مع بداية العام الجديد على المطربة فرح الموجي، حفيدة الملحن محمد الموجي، وابنة المايسترو حمادة الموجي.
وقال جمال خلال منشور عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “حبيت أبتدي السنة الجديدة بخبر يفرحكم، وبشارككم فرحتي النهارده بخطوبتي أنا و فرح عقبالكم جميعا”.
ويستعد احمد جمال لإطلاق أحدث أغانيه تزامنًا مع عيد الحب بعنوان "سعادة بس" بعد النجاح الكبير الذي حققته آخر أغنياته "مابيعتذرش" من كلمات محمد البندارى وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.