التحفظ علي 542 حالة إشغال متنوعة بأحياء الإسكندرية

شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل علي عدم عودتها مرة أخرى.

وتنفيذا لذلك شن حي الجمرك حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت سوق الميدان منطقة المنشية ،شارع محمود فهمي النقراشي وأسفرت الحملة عن التحفظ علي ٢١٠ حالة إشغال متنوع.

وقام حي المنتزة أول بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع ميدان توريل الرأس السوداء ، نجع السلام الفلكي ، عبد السلام عارف ، الطفولة السعيدة ، جمال عبد الناصر ، ميدان الفسحة وأسفرت الحملة عن التحفظ علي ١٤٠ حالة إشغال متنوع.

وكثف حي العجمي حملات إزالة الإشغالات بشارع البيطاش ، شهر العسل ، السماليهى ٢ ، طريق إسكندرية مطروح حتى الكيلو ٢١، ومدينة ٦ أكتوبر وأسفرت الحملة عن التحفظ علي ٧٩ حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي غرب بحملة مكبرة تمكنت من إزالة الإشغالات ببشاير الخير ٣ ، ٥ ، شارع القفال منطقة مينا البصل وأسفرت الحملة عن التحفظ علي ٧٠ حالة إشغال متنوع.

بينما قام حى شرق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت شارع ونجت وأسفرت عن ضبط عدد ٤٣ حالة إشغال متنوع وغلق وتشميع منشآة.

وذلك في إطار ضبط الشارع السكندري، واستراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بكافة أنحاء المحافظة استحابة لشكاوي المواطنين.