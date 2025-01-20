وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات يزورون معبر رفح لاستقبال الحالات الطارئة من الجانب الفلسطيني

استقبل الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ود. محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، ود.محمد ضياء الدين زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ود.أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، ود.ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس للجامعات، ود.عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود.أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والسادة مديري المستشفيات ولفيف من أعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ةذلك في إطار زيارة لمعبررفح دعما للقضية الفلسطينية للاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة، وأكد رئيس الجامعة أن هناك توجيهات للعاملين بالمستشفيات الجامعية بتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى والعمل بأقصى جهد لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجرحى ومصابي قطاع غزة.

وفي نهاية الزيارة لمعبر رفح عقد اجتماعا موسعا داخل الحرم الجامعي بجامعة العريش يضم جمع الكوادر الطبية ومديري المستشفيات الجامعية.

ومن خلال الاجتماع أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي باهتمام الوزارة بتطوير المنظومة الطبية وتوسيع نطاق خدماتها، مشددًا على حرص الوزارة على إنشاء كلية طب ومستشفى جامعي في كل محافظة من محافظات مصر، لا سيما في المحافظات الحدودية؛ بهدف تقديم خدمة طبية متميزة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وأشار إلى الجهود المبذولة حاليًا لإنشاء مستشفى جامعي بكلية الطب بجامعة العريش على مساحة 50 فدانًا، بالإضافة إلى تخصيص 17 فدانًا لإنشاء جامعة تكنولوجية، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها الكبير لهذا المشروع، مؤكدًا أنه تم توفير فرص التدريب لطلاب كلية الطب بجامعة العريش في مستشفيات الصحة لتعزيز الجانب التدريبي لهم.

كما أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجهود التي تبذلها جامعة العريش برئاسة الدكتور حسن الدمرداش وأساتذتها بكلية الطب في تقديم الخدمات الطبية لأشقائنا في غزة، موجهًا الشكر لجميع مديري المستشفيات على تفانيهم في دعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في العمل لتوسيع وتطوير المنظومة الصحية من خلال مشاريع ومبادرات مستقبلية.

كما أكد الاستاذ الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش أن أداء المستشفيات الجامعية من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مكثفة تهدف إلى رفع مهارات الكوادر الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى توفير أحدث التقنيات الطبية لضمان تقديم أفضل العلاجات للمرضى.