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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صرف 130 ألف أسطوانة بوتاجاز بأسوان وجارٍ استلام كميات أخرى لانتهاء الأزمة

صرف 130 ألف أسطوانة
صرف 130 ألف أسطوانة بوتاجاز بأسوان
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أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على إنتهاء مشكلة عدم توافر أسطوانات البوتاجاز ببعض المناطق خلال الساعات القادمة حيث تم إتخاذ عدد من الإجراءات السريعة لإنهاء هذه المشكلة من خلال التنسيق مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود صالح رئيس مجلس إدارة شركة بوتاجاسكو، والمحاسب محمد فرحات رئيس مجلس ادارة شركة الغازات البترولية " بتروجاس " بتخصيص حصة أساسية إضافية للمحافظة يتم صرفها من محطة شركة بوتاجاسكو حيث تم صرف 130 ألف أسطوانة ، وجارى إستلام كميات أخرى لتلبية إحتياجات المواطنين من هذه السلعة الحيوية .. 

إجتماع محافظ أسوان بالمهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين

جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان بالمهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين ، والذى شهد الإتفاق على تخصيص 20 ألف م2 بقرية فارس بمدينة كوم أمبو لإقامة مصنع ومحطة تعبئة للبوتاجاز ثابتة لكسر الإحتكار ، ولضمان عدم تكرار هذه المشكلة مرة أخرى على مدار السنوات القادمة ، كما تم تخصيص قطعة أرض أخرى لإقامة 2 محطة تعبئة متنقلة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بالتنسيق مع شركة بوتاجاسكو .

توزيع الـ 130 ألف أسطوانة بوتاجاز وفقاً للكثافة السكانية

فيما تم توزيع الـ 130 ألف أسطوانة بوتاجاز على مستوى مدن ومراكز المحافظة وفقاً للكثافة السكانية منها 90 ألف أسطوانة بواقع 30 ألف أسطوانة لمراكز إدفو وكوم أمبو وأسوان ، و 40 ألف أسطوانة بواقع   20 ألف أسطوانة لكل من مركزى نصر النوبة ودراو .

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