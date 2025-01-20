ترامب ينتقد إرث بايدن: حدود مفتوحة وكوارث مهملة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية مرحلة جديدة وصفها بأنها "العصر الذهبي" للولايات المتحدة، حيث وجه انتقادات لاذعة للإدارة السابقة.

واتهم ترامب تلك الإدارة بأنها كانت تركز على حماية حدود دول أخرى عبر تقديم مساعدات مالية، بينما أهملت حماية حدود بلادها وتركتها مكشوفة.

وفي أول خطاب له بعد توليه الرئاسة رسميًا، استنكر ترامب كيفية تعامل الإدارة السابقة مع الكوارث الطبيعية داخل الولايات المتحدة، مشيرًا بشكل خاص إلى حرائق لوس أنجلوس، مؤكدا أن الأولوية خلال فترة حكمه ستكون لتعزيز الأمن الداخلي والاستجابة الفعّالة للأزمات.

وأدى دونالد ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة في مراسم أقيمت داخل مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن.

ووضع ترامب يديه على نسختين من الكتاب المقدس أثناء القسم، إحداهما كانت هدية من والدته قدمتها له عام 1955.

وخلال أدائه القسم، تعهد ترامب بتنفيذ واجباته الرئاسية بأقصى درجات الأمانة والالتزام، مؤكدًا على حماية الدستور والدفاع عنه بكل ما يملك من قدرة