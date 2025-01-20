حجز سائق في التعدي علي سيدة وحيازة سلاح أبيض

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز سائق بتهمة التعدي علي سيدة وحيازة سلاح أبيض 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن قيام سائق سيارة "ميكروباص" بالتعدي على سيدة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي تضمن قيام سائق سيارة "ميكروباص" بالتعدي على سيدة بالسب وإشهار سلاح أبيض بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق– مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين إحدى السيدات من مستقلى السيارة قيادته لخلاف على الأجرة "وتبين عدم حمله ثمة تراخيص"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.