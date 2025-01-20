سيدات البيت الأبيض.. أشهر 10 أيقونات للأناقة والوفاء والقيادة.. صور

على مر التاريخ الأمريكي، لعبت نساء البيت الأبيض دورًا محوريًا في تشكيل صورة الرئاسة الأمريكية وتعزيز القيم الوطنية، حيث جسدن هؤلاء السيدات أدوارًا متعددة تتراوح بين الأناقة والرقي والوفاء لشركائهن، وكذلك العملين السياسي والاجتماعي اللذان تركا بصمة دائمة في حياة الأمريكيين والعالم، فبمرور العصور، أصبحت نساء البيت الأبيض رموزًا عالمية جسّدن القوة والرقي والتأثير المجتمعي والسياسي، فمن الأدوار التقليدية إلى القيادة غير المعلنة، شكّلت هؤلاء النساء ملامح منصب السيدة الأولى ليصبح منصة تجمع بين الأناقة والمسئولية، وتؤثر بشكل عميق في الذوق العام وصورة المرأة في الحياة العامة.

البيت الأبيض

تاريخيًا، لعبت زوجات الرؤساء أدوارًا تعكس روح العصر الذي عشن فيه، ففي البداية، ركزن على أداء واجباتهن الاجتماعية، حيث كانت المناسبات الرسمية والاحتفالات وسيلة لتعزيز الوحدة الوطنية، ومع الوقت تحولت هذه الأدوار لتشمل جهودًا ملموسة في القضايا الاجتماعية والسياسية، مثل التعليم وحقوق المرأة والصحة العامة والمساواة، مما أكسبهن مكانة فريدة تتجاوز كونهن شريكات للرؤساء.

عدد البوابة نيوز 20 يناير.. أشهر سيدات البيت الأبيض

كما أثرن أيضًا في صياغة مفهوم الأناقة والذوق العام، من خلال اختياراتهن للملابس والمظهر، فقد أصبحن أيقونات للموضة والثقافة، وعاكسات للهوية الأمريكية ومتأثرات بالتيارات العالمية، ولم تكن الأزياء مجرد تعبير عن الجمال، بل أصبحت أداة دبلوماسية تعزز الرسائل السياسية والثقافية، وعلى الصعيد الاجتماعي، فقد استخدمن منصاتهن لتسليط الضوء على القضايا الملحة، سواء من خلال إنشاء مبادرات لدعم التعليم والصحة أو الدفاع عن الحقوق المدنية، مما ساهم في تحول دور السيدة الأولى إلى صوت قوي للتغيير والإلهام، كما أظهرت نساء البيت الأبيض شجاعة ووفاءً في أوقات الأزمات، حيث دعمن رؤساء الولايات المتحدة خلال أصعب لحظات التاريخ، مما عزز من مكانتهن كشريكات حقيقيات في القيادة، واليوم يشكلن مثالًا للمرأة القادرة على المزج بين التأثيرين الشخصي والرسمي، ليصبحن أيقونات للثقافة والقيم التي ألهمت أجيالًا داخل الولايات المتحدة وخارجها.

مارثا واشنطن

مارثا واشنطن (1789–1797)

رفضضت لقب السيدة الأولى واعتقت جميع عبيد زوجها تنفيذًا لوصيته بعد مماته

أول سيدة أولى في الولايات المتحدة، كانت شخصية بارزة في تشكيل هوية هذا الدور خلال السنوات الأولى للأمة، حيث وُلدت في ولاية فرجينيا لعائلة ميسورة الحال، وتزوجت جورج واشنطن في عام 1759، وأصبحت شريكته في إدارة شئون مزرعتهما الكبيرة وحياتهما الاجتماعية، ولعبت مارثا دورًا حيويًا في دعم الجيش القاري خلال الثورة الأمريكية، حيث كانت تزور المعسكرات الشتوية، مثل وادي فورج، لتوفير الدعمين المعنوي واللوجستي للجنود.

كما ساعدت في خياطة الملابس وتقديم الرعاية الطبية، كما رفضت لقب "السيدة الأولى"، عندما أصبح جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة عام 1789، مفضلة البقاء بعيدة عن السياسة المباشرة، لكنها احتضنت دور المضيفة الوطنية، فنظّمت حفلات استقبال رسمية حافظت على التقاليد، مما ساعد في تعزيز الوحدة الوطنية.

على الرغم من أنها تجنبت التدخل في الشئون السياسية، إلا أن مارثا كانت داعمة قوية لزوجها، وبعد وفاته، أعتقت جميع عبيده تنفيذًا لوصيته، مما عكس توجهًا تقدميًا نادرًا في ذلك الوقت، ويعتبرها المجتمع الأمريكي نموذجًا للمرأة الداعمة التي ساعدت في تشكيل أُسس أمة جديدة، وترك إرثها أثرًا دائمًا في تاريخ البيت الأبيض.

إديث ويلسون

إديث ويلسون (1913–1921)

السيدة الأولى.. شكّلت ملامح دورها بحكمة ودعم للأمة الناشئة

زوجة الرئيس وودرو ويلسون، تُعتبر واحدة من أكثر السيدات الأول نفوذًا وإثارة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة، وُلدت في ولاية فرجينيا لعائلة من أصول عريقة، وتزوجت الرئيس ويلسون في عام 1915، بعد وفاة زوجته الأولى، إلين.

أثناء فترة رئاسة ويلسون، أصبحت إديث شريكته المقربة والمستشارة الموثوقة، ولكن دورها تحول بشكل جذري بعد إصابة زوجها بجلطة دماغية في عام 1919، والتي تركته عاجزًا عن إدارة شئون البلاد بشكل كامل، وفي تلك الفترة، تولت إديث دورًا غير رسمي وغير مسبوق كسيدة أولى، حيث قامت بتصفية الاتصالات مع الرئيس، وقررت ما يمكن أن يطلع عليه وما يمكن أن يُترك للآخرين.

وصفت إديث نفسها بأنها «حارسة بوابة» الرئيس، لكن منتقديها اعتبروها أول رئيسة فعلية، إذ كانت تدير شئون البيت الأبيض وتؤثر في اتخاذ القرارات المهمة، بما في ذلك القضايا التشريعية والعلاقات الدولية، ولطالما كانت إديث شخصية مثيرة للجدل، حيث تساءل الكثيرون عن مدى شرعية دورها السياسي، ولكن يُنظر إليها اليوم كشخصية قوية ومخلصة تحملت مسئولية كبيرة في وقت حرج.

فلورنس هاردينج

فلورنس هاردينج (1921-1923)

«الدوقة».. صنعت نجاح الصحافة ودافعت عن حقوق المرأة

زوجة الرئيس وارن هاردينج، كانت سيدة أولى استثنائية خلال فترة رئاسة زوجها «1921-1923»، وُلدت في مارين، بمقاطعة أوهايو لعائلة بارزة، وتميزت بشخصيتها القوية والمستقلة، وقبل دخولها إلى البيت الأبيض، ساعدت زوجها في إدارة صحيفة مارين ستار، حيث لعبت دورًا محوريًا في نجاح الصحيفة، مما أكسبها لقب «الدوقة».

كانت فلورنس داعمة رئيسية لحقوق المرأة، خلال فترة رئاسة هاردينج، حيث أيدت حق التصويت للنساء وشجعت مشاركتهن في الحياة السياسية، كما استخدمت موقعها كسيدة أولى لتعزيز قضايا الصحة العامة، مثل مكافحة الأمراض المزمنة ودعم المحاربين القدامى بعد الحرب العالمية الأولى.

كانت تُعرف بصراحتها واهتمامها بالتواصل مع المواطنين، حيث دعت إلى مزيد من الشفافية في الرئاسة وأدخلت تحسينات على طريقة تواصل البيت الأبيض مع الصحافة، كما عُرفت بدورها في تنظيم الفعاليات الاجتماعية والمناسبات الرسمية، التي عززت صورة البيت الأبيض كمركز للنشاط الثقافي.

واجهت فلورنس تحديات كبيرة، منها فضائح إدارة زوجها مثل فضيحة "تي بوت دوم"، ولكنها استمرت في دعم زوجها حتى وفاته المفاجئة في عام 1923، وما زالت تُذكر إلى اليوم كسيدة أولى تقدمت بعصرها وأثرت في قضايا اجتماعية وسياسية مهمة.

إلينور روزفلت

إلينور روزفلت (1933-1945)

أعادت تعريف دور السيدة الأولى.. وحملت راية العدالة الاجتماعية

زوجة الرئيس فرانكلين د. روزفلت، كانت واحدة من أبرز السيدات الأول وأكثرهن تأثيرًا في تاريخ الولايات المتحدة، وُلدت في عائلة بارزة، لكنها واجهت طفولة صعبة بفقدان والديها في سن مبكرة، مما شكّل شخصيتها القوية والمستقلة، وعندما أصبح فرانكلين رئيسًا في عام 1933 خلال فترة الكساد الكبير، أعادت إلينور تعريف دور السيدة الأولى، فرفضت البقاء في الظل، وأصبحت صوتًا للشعب الأمريكي من خلال زياراتها للمناطق الفقيرة والمصانع والمزارع، للتأكد من تنفيذ برامج الصفقة الجديدة.

بعد وفاة زوجها، واصلت إلينور نشاطها السياسي والاجتماعي، حيث شغلت منصب ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ولعبت دورًا رئيسيًا في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، كما عُرفت بشجاعتها في الدفاع عن الحقوق المدنية وموقفها القوي ضد التمييز العنصري، كما كانت كاتبة غزيرة الإنتاج وخطيبة ملهمة، وعقدت مؤتمرات صحفية منتظمة، وهو أمر غير مألوف في ذلك الوقت، وذلك بفضل شجاعتها ورؤيتها، اللتين مكناها من أن تصبح رمزًا عالميًا للنضال من أجل العدالة الاجتماعية، وما زال إرثها حيًا حتى اليوم.

جاكلين كينيدي

جاكلين كينيدي (1961-1963)

أيقونة الأناقة.. حوّلت البيت الأبيض إلى رمز للثقافة

زوجة الرئيس جون كينيدي، كانت رمزًا للأناقة والثقافة الأمريكية في فترة الستينيات، وُلدت لعائلة ثرية ومرموقة، وتلقت تعليمًا ممتازًا في الولايات المتحدة وفرنسا، مما ساهم في ذوقها الرفيع وشخصيتها الجذابة، وأثناء فترة رئاسة زوجها من 1961 إلى 1963، ركزت جاكلين على تجديد البيت الأبيض، حيث أطلقت مشروعًا لترميمه وإعادة تأثيثه بأعمال فنية وتحف تاريخية، كما قامت بجولات إعلامية داخل البيت الأبيض لتعريف الأمريكيين بتاريخه الثقافي.

وعلى المستوى الشخصي، كانت جاكلين كينيدي داعمة قوية لزوجها خلال اللحظات الحاسمة في فترة رئاسته، بما في ذلك أزمة الصواريخ الكوبية، حيث كانت أيضًا مهتمة بالفنون والتعليم، وشجعت على تقديم ثقافة راقية للشعب الأمريكي، وبعد اغتيال جون كينيدي في عام 1963، أصبحت جاكلين رمزًا للحزن الوطني، وقد أظهرت شجاعة لافتة خلال الجنازة، مما جعلها تُلقب بـ«أرملة أمريكا»، أما لاحقًا، عاشت حياة خاصة نسبية، لكنها استمرت في دعم القضايا الثقافية والأدبية، ولكن إرثها الكبير يتمثل في قدرتها على تحويل البيت الأبيض إلى مركز للثقافة، مما جعلها أيقونة خالدة في التاريخ الأمريكي.

بيتي فورد

بيتي فورد (1974-1977)

صوت الشجاعة والوعى بقضايا المرأة والصحة العامة

زوجة الرئيس جيرالد فورد، كانت شخصية استثنائية في البيت الأبيض بسبب صراحتها وانفتاحها على القضايا الاجتماعية، وُلدت في شيكاغو وتدربت كراقصة محترفة قبل زواجها بجيرالد فورد، الذي أصبح الرئيس الـ38 للولايات المتحدة.

خلال فترة رئاسة زوجها (1974-1977)، تميزت بشجاعتها في مناقشة قضايا اعتُبرت في ذلك الوقت حساسة، مثل سرطان الثدي والإدمان والحقوق النسائية، كما أنها استخدمت تجربتها بعد خضوعها لعملية جراحية لاستئصال سرطان الثدي، لزيادة الوعي حول أهمية الفحوصات المبكرة، مما أنقذ حياة العديد من النساء.

كما قادت جهودًا لدعم تعديل الحقوق المتساوية، ودافعت عن حق المرأة في اتخاذ قرارات تتعلق بصحتها الإنجابية، وكشفت عن معركتها مع الإدمان وسعت للعلاج بعد انتهاء فترة زوجها في الرئاسة، مما ألهمها لاحقًا لتأسيس مركز بيتي فورد لعلاج الإدمان، الذي أصبح مرجعًا عالميًا، فعي تُعتبر نموذجًا للصدق والشجاعة، حيث استخدمت منصبها لتعزيز الوعي بقضايا مهمة، وترك إرثها أثرًا عميقًا في الصحة العامة وحقوق المرأة.

نانسي ريجان

نانسي ريجان (1981-1989)

من نجومية هوليوود إلى ريادة مكافحة الإدمان ودعم أبحاث ألزهايمر

زوجة الرئيس رونالد ريجان، كانت واحدة من أكثر السيدات تأثيرًا في الثمانينيات، وُلدت في نيويورك وبدأت حياتها المهنية كممثلة في هوليوود قبل زواجها من رونالد ريجان، الذي أصبح الرئيس الـ40 للولايات المتحدة، وخلال فترة رئاسة زوجها (1981-1989)، ركزت نانسي على قضايا الشباب، وأطلقت حملة «Just Say No» لمكافحة تعاطي المخدرات، حيث كانت الحملة جزءًا من استراتيجية وطنية للتوعية بمخاطر الإدمان، ولقيت دعمًا واسعًا على المستويين المحلي والعالمي.

عُرفت نانسي بدورها الحاسم في دعم رونالد ريغان خلال فترة ولايته، خاصة بعد محاولة اغتياله في 1981، وكانت مستشاره الأقرب، وأثرت بشكل كبير في قراراته السياسية، مما أثار جدلًا حول تأثيرها في الشئون الرئاسية، ولكن رغم الانتقادات التي واجهتها بسبب إنفاقها على إعادة تأثيث البيت الأبيض، إلا أنها كانت ملتزمة بالحفاظ على صورة البيت الأبيض كمركز للثقافة والتقاليد.

بعد وفاة زوجها، كرست نانسي جهودها لدعم أبحاث مرض ألزهايمر، الذي عانى منه رونالد ريجان، وتمثل إرثها في التزامها بقضايا الشباب ودورها كزوجة داعمة في أوقات الأزمات.

هيلاري كلينتون

هيلاري كلينتون (1993-2001)

كسرت الحواجز وصنعت تاريخًا سياسيًا

زوجة الرئيس بيل كلينتون، كانت سيدة أولى غير تقليدية، فقد أثرت في السياسة الأمريكية بشكل ملحوظ، وُلدت في شيكاغو لعائلة متوسطة، وبرزت كطالبة متفوقة وناشطة في القضايا الاجتماعية منذ صغرها، فقد درست القانون في جامعة ييل، حيث التقت بيل كلينتون.

وعندما أصبح بيل رئيسًا في 1993، لعبت هيلاري دورًا سياسيًا بارزًا، حيث قادت جهودًا لإصلاح نظام الرعاية الصحية، وهو مشروع طموح لكنه واجه معارضة شديدة، وعلى الرغم من فشل المبادرة، إلا أنها أثبتت قدرتها على تحمل الضغوط والعمل على قضايا معقدة، وبعد انتهاء فترة بيل الرئاسية، لم تتراجع هيلاري عن الساحة السياسية، حيث انتُخبت عضوة في مجلس الشيوخ عن نيويورك، وأصبحت لاحقًا وزيرة الخارجية في إدارة باراك أوباما، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية الأمريكية.

وفي عام 2016، أصبحت أول امرأة تُرشح للرئاسة عن حزب كبير، ورغم خسارتها، كانت حملتها رمزًا للتقدم النسوي في السياسة، كما أنها تُعتبر شخصية محورية في التاريخ الحديث، بفضل تأثيرها في قضايا الصحة والتعليم والسياسة العالمية.

ميشيل أوباما

ميشيل أوباما (2009-2017)

من سيدة أولى إلى رمز عالمى للتغيير الاجتماعي وتمكين المرأة

زوجة الرئيس باراك أوباما، كانت أول سيدة أولى من أصول أفريقية في تاريخ الولايات المتحدة، مما جعلها رمزًا للتغيير والتنوع، وُلدت في شيكاغو لعائلة متواضعة، لكنها برزت أكاديميًا، حيث درست القانون في جامعة برينستون وهارفارد، وعندما أصبحت السيدة الأولى في عام 2009، ركزت على قضايا الصحة والتعليم وتمكين المرأة.

أطلقت حملة «Let's Move!» لمكافحة السمنة بين الأطفال، حيث شجعت على تحسين التغذية وزيادة النشاط البدني، كما دعمت العسكريين وعائلاتهم من خلال مبادرة «Joining Forces»، كما كانت مدافعة قوية عن التعليم، حيث أطلقت حملة «Reach Higher» لتشجيع الشباب على متابعة التعليم العالي، واستخدمت منصتها لتعزيز الحوار حول المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية.

اشتهرت بخطاباتها المؤثرة، مثل خطابها في المؤتمر الوطني الديمقراطي عام 2016، الذي ألهم الملايين، وبعد انتهاء فترة زوجها الرئاسية، نشرت مذكراتها «Becoming»، التي أصبحت من أكثر الكتب مبيعًا عالميًا، فهي ليست فقط رمزًا للأناقة والبساطة، بل أيضًا شخصية ملهمة للنساء حول العالم بفضل رؤيتها الشاملة للتغيير الاجتماعي.

ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب (2017-2021) - (2025-2029)

دعمت رفاهية الأطفال وركزت على القيم الإيجابية

زوجة الرئيس الحالي دونالد ترامب، وُلدت في سلوفينيا، وبرزت كعارضة أزياء قبل انتقالها إلى الولايات المتحدة في التسعينيات، حيث التقت دونالد ترامب وتزوجته في عام 2005.

أطلقت عام 2018 مبادرتها الخاصة «Be Best»، التي ركزت على دعم رفاهية الأطفال، وتعزيز القيم الإيجابية على الإنترنت، ومكافحة الإدمان على المخدرات، كما سلطت الضوء على قضايا مثل الإساءة للأطفال وحقوقهم في بيئات صحية وآمنة، وشاركت في العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تحسين حياة الأطفال في الولايات المتحدة، ولعل أبرز القضايا التي تبنتها هي موقفها من سياسة الهجرة الخاصة بزوجها، التي تضمنت فصل الأطفال عن ذويهم عند الحدود.

دعمت ميلانيا زوجها علنًا خلال لحظات الجدل السياسي، على الرغم من دورها المحدود في السياسة، لكن إرثها الحقيقي يتمحور حول أسلوبها الفريد ومبادرتها لدعم الأطفال، مع تركيزها على البقاء بعيدة نسبيًا عن الأضواء السياسية مقارنة بسابقاتها.