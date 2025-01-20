جامعة قناة السويس تطلق خطة استراتيجية جديدة 2025-2030 لتحقيق التنمية المستدامة

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بدء إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025-2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة رؤية مصر 2030. وأكد “مندور” أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى جامعة من الجيل الرابع، من خلال تطوير بنيتها التحتية وتعزيز دورها المجتمعي في مختلف القطاعات.

ترأس الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الاجتماع الدوري لمجلس الدراسات العليا والبحوث لمناقشة خطوات إعداد الخطة الجديدة. وأوضح زغلول أن الخطة تتضمن عدة مراحل، منها تحليل البيئة الداخلية والخارجية، صياغة الأهداف الاستراتيجية، إعداد خطط تنفيذية، وتقدير المخاطر والاستراتيجيات البديلة، بما يتماشى مع المبادئ السبعة لاستراتيجية وزارة التعليم العالي.



استهل المجلس أعماله بتكريم الدكتور أشرف غالي، وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، تقديرًا لجهوده على مدار ثلاث سنوات من العمل. وأعرب الدكتور غالي عن امتنانه لهذا التكريم، متمنيًا مزيدًا من التقدم للجامعة.

يضم فريق إعداد الخطة الاستراتيجية نخبة من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس، من بينهم: الدكتور ياسر الوزير، الدكتور كمال عطا الله، الدكتورة ثناء مختار، والدكتورة أمال النحلة، بالإضافة إلى الدكتورة علا لهيطة، والدكتورة غادة حداد، وآخرين.

أوضحت الدكتورة ثناء النحلة، عضو فريق إعداد الخطة، أن الهدف الرئيسي للخطة هو تعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تقديم تعليم وبحث علمي يلبي احتياجات المجتمع.

ناقش المجلس تقرير سير الامتحانات، حيث وجه الدكتور زغلول بسرعة الانتهاء من رصد النتائج وإعلانها خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات. كما استعرض المجلس أعداد المسجلين بدرجتي الماجستير والدكتوراه لعام 2024، حيث بلغ عددهم 1436 طالبًا في البرامج البحثية، و1180 طالبًا في البرامج المهنية.