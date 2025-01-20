نقابة السينمائيين وجمعية المؤلفين تهدى "لمسة وفاء" للراحل بشير الديك

تهدى كلا من نقابة المهن السينمائية، وجمعية المؤلفين، واتحاد الكتاب، "لمسة وفاء" للكاتب الراحل بشير الديك، وذلك من خلال حفل تأبين تكريمي غدًا الثلاثاء 21 يناير 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً.

يأتي هذا الحفل تحت عنوان "لمسة وفاء" في مقر اتحاد الكتاب بمنطقة الزمالك، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي ورئيس نقابة السينمائيين المخرج مسعد فودة.

سيتم تكريم الكاتب الكبير بشير الديك الذي وافته المنية في 31 ديسمبر 2024، بحضور عدد من الكتاب والمخرجين البارزين في الوسط الفني.

كما سيحضَر الحفل الدكتورة دينا، ابنة الراحل، الذي أبدع في مجال الكتابة السينمائية من خلال أعماله التي أصبحت خالدة في ذاكرة الجمهور مثل "سواق الأتوبيس"، "الحريف"، و"ليلة ساخنة"، وغيرها من الأعمال المميزة التي تركت بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية.