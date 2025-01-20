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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مياه الفيوم" تُجري الكشف الطبي الدوري على العاملين بالشركة.. صور

جانب من الكشف
جانب من الكشف
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 نظمت إدارة الرعاية الصحية بقطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب بالفيوم، بالتنسيق مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة، الكشف الطبي الدوري للكشف عن الأمراض المهنية للعاملين بالشركة، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف جميع العاملين بمختلف مواقع الشركة.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار أن الكشف الطبي الدوري يُعد ضرورة لمراقبة صحة العاملين والوقاية من الأمراض المهنية، حيث يساعد على اكتشاف المشكلات الصحية في مراحلها المبكرة، مما يتيح تلقي العلاج المناسب في الوقت الملائم، ويحول دون تفاقم الأمراض.

أشار إلى أهمية وضع خطط علاجية وتقديم النصائح الصحية اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين.

وأوضح النجار اهتمام الشركة بكافة الجوانب الصحية والرياضية والاجتماعية والإنسانية للعاملين، بما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة.

من جانبها، أكدت مروة سلطان، مدير إدارة الرعاية الصحية، أن الإدارة تسعى باستمرار، بدعم من رئيس الشركة، إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للعاملين، مستفيدة من المبادرات والقوافل الطبية التي تطلقها وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى خدمات الفحص والتحاليل، وقام بالكشف على الدكتور عاشور خلف عطيه من الإدارة الصحية للتأمين الصحي على العاملين بالشركة حرصاً على صحة وسلامة جميع العاملين.

 

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، وبالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي. 

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