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الإثنين 20 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد تتويجها فى JOY Awards.. هنا الزاهد تنشر صورا جديدا مع ماثيو ماكونهي

هنا الزاهد و النجم
هنا الزاهد و النجم العالمي ماثيو ماكونهي
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شاركت الفنانة هنا الزاهد صورا جديدا مع  النجم العالمي ماثيو ماكونهي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت قد خطفت الفنانة هنا الزاهد،  ليلة امس، الأضواء خلال حفل استلامها للجائزة، حيث طلبت هنا المساعدة من النجم العالمي ماثيو ماكونهي أثناء صعودها السلالم لاستلام الجائزة.

 وأعربت "هنا" عن فرحتها الكبيرة، قائلة: "يا نهار أبيض! فرحانة وممتنة وفخورة." 

ويعرض لـ هنا الزاهد  حالياً فيلم بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي.

الفنانة هنا الزاهد النجم العالمي ماثيو ماكونهي بضع ساعات في يوم ما حفل جوى اورد