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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يؤكد على استمرار العمل والتعاون مع ترامب لتعزيز العلاقات الاستراتيجية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس السيسي على استمرار العمل والتعاون مع ترامب لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتحقيق المصالح المشتركة

وهنأ الرئيس السيسي ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة قائلا: 
أهنئ الرئيس دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع الرئيس السيسي : واؤكد على استمرار العمل والتعاون مع سيادته لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم، متمنياً للرئيس ترامب كل التوفيق والسداد
 

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