"كهنة كنائس مصر" تنظم لقاء "الميلاد يجمعنا" بحضور 60 كاهنًا من مختلف الطوائف

نظمت لجنة خدام الرعايا للكهنة والرعاة، اليوم الاثنين، احتفالًا بمناسبة عيد الميلاد تحت شعار "الميلاد يجمعنا"، في كنيسة القديس أنطونيوس بالظاهر، بحضور 60 كاهنًا وراعيًا من مختلف الطوائف.

بدأت الفعاليات بقيادة القس فايز نادي، حيث ألقى القس ناجح فوزي، رئيس اللجنة، والقس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، كلمات ترحيبية، إلى جانب القس بولس جرس، الأمين المشارك لمجلس الكنائس وراعي كنيسة القديس أنطونيوس.

وتضمن الاحتفال كلمتين رئيسيتين، الأولى قدمها الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين المشارك لمجلس كنائس مصر، بعنوان "أتينا لنسجد له"، والثانية ألقاها القس استفانوس فايز، راعي كنيسة العذراء بالفجالة بعنوان "فسدنا فاعتُقنا"، كما أتيح وقت للتعارف وتبادل الحوار بين المشاركين، مما عزز أواصر المحبة والتواصل.

واتسم اللقاء بأجواء ودية مليئة بالمحبة والتآخي، حيث تبادل الحضور التهاني بعيد الميلاد، معربين عن أملهم في تكرار مثل هذه اللقاءات التي تجمع بين الكهنة والرعاة في روح واحدة تحت مظلة الوحدة المسيحية.