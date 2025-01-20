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الإثنين 20 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الأهلي أمام الاتفاق في دوري روشن

الاهلي السعودي
الاهلي السعودي
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تشكيل فريق الأهلي لمواجهة الاتفاق، الذي اختاره المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، استعدادًا للمباراة ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي موسم 2024/2025.

تُقام المباراة مساء اليوم الإثنين على ملعب "إيجو"، حيث يسعى الأهلي لتعزيز مركزه في جدول الترتيب. حاليًا، يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 26 نقطة، محققًا 8 انتصارات، وتعادل في مباراتين، بينما تلقى الهزيمة في 5 مواجهات.

التشكيل الأساسي للأهلي ضد الاتفاق

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، إيبانيز، فرانك كيسي، سعد بالعبيد

خط الوسط: زياد الجهني، ألكساندر، جابري فيجا

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، روبيرتو فيرمينو

يقود الهجوم النجم الإنجليزي إيفان توني، بمساندة الثلاثي رياض محرز، روبيرتو فيرمينو، وجابري فيجا، في مباراة مرتقبة ينتظرها عشاق الفريقين.

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