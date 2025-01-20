تشكيل الأهلي أمام الاتفاق في دوري روشن

تشكيل فريق الأهلي لمواجهة الاتفاق، الذي اختاره المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، استعدادًا للمباراة ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي موسم 2024/2025.

تُقام المباراة مساء اليوم الإثنين على ملعب "إيجو"، حيث يسعى الأهلي لتعزيز مركزه في جدول الترتيب. حاليًا، يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 26 نقطة، محققًا 8 انتصارات، وتعادل في مباراتين، بينما تلقى الهزيمة في 5 مواجهات.

التشكيل الأساسي للأهلي ضد الاتفاق

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، إيبانيز، فرانك كيسي، سعد بالعبيد

خط الوسط: زياد الجهني، ألكساندر، جابري فيجا

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، روبيرتو فيرمينو

يقود الهجوم النجم الإنجليزي إيفان توني، بمساندة الثلاثي رياض محرز، روبيرتو فيرمينو، وجابري فيجا، في مباراة مرتقبة ينتظرها عشاق الفريقين.