"قبيصي" يعقد اجتماعا طارئا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بإدارتى سنورس وشرق الفيوم التعليمية

اجتمع الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بإدارة سنورس التعليمية، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، ومحمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، ومصطفى مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية، وعصام الدين نعيمي مدير إدارة سنورس التعليمية، وعبدالتواب عبدالظاهر مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.



أكد وكيل الوزارة مشدداً على حظر اصطحاب التليفون سواء مع الطلاب أو المعلمين ، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية، طبقا لنص لقانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

كما أكد وكيل الوزارة على تنفيذ كافة التعليمات والضوابط المتعلقة بأعمال الامتحانات، لضمان انضباط اللجان ، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان فى سهولة ويسر.

تضمن الاجتماع مناقشة أهم القواعد التي يجب الالتزام بها لضمان سير الامتحانات بانتظام ودون أي مشاكل، بالإضافة إلى التشديد على عدم التهاون في تطبيق هذه القواعد، وكذلك تم توجيه تعليمات خاصة بشأن إجراءات العمل داخل اللجان، وتنظيم دخول وخروج الطلاب إلى اللجان، لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والهدوء، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية وضمان عدم حدوث أي حالات غش، وكذلك التواصل المستمر بين رؤساء اللجان وغرف العمليات في المديرية والإدارات التعليمية، كما شدد على أهمية توفير مناخ تربوي هادئ وآمن للطلاب لأداء الامتحانات، مع التأكيد على حسن معاملة الطلاب في اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، مع عدم السماح بالغش وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان الامتحانية.

وشدد وكيل الوزارة على أن لجان المتابعة بالمديرية تواصل جهودها المكثفة في متابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على مستوى جميع اللجان الامتحانية في محافظة الفيوم.

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