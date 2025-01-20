أعراض شيخوخة الرئتين.. كيف تحافظ على صحة جهازك التنفسي؟

مع تقدم العمر، يعاني الكثير من الأشخاص من تراجع تدريجي في وظائف الرئة، وتعد هذه التغيرات جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، إذ يتأثر الهيكل العظمي والعضلات والغشاء المخاطي في الرئتين، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة على التنفس بسهولة، وبالرغم من أن هذا التراجع قد يكون طبيعيًا إلى حد ما، إلا أن العديد من الأعراض قد تشير إلى تدهور وظائف الرئة، ما يستدعي الانتباه واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي، وتقدم لكم “البوابة نيوز” أبرز أعراض شيخوخة الرئتين وفقًا لما تم نشره بموقع “ميد طب”.

1- أصوات صفير أثناء التنفس

من أبرز العلامات التي قد تشير إلى تراجع صحة الرئتين هو ظهور صوت صفير عالي النبرة أثناء التنفس، خصوصًا عند الشهيق، ويحدث هذا الصوت عندما تضيق مجاري الهواء في الرئتين، مما يعيق تدفق الهواء ويصعب عملية التنفس، وإذا استمر هذا الصوت بشكل منتظم، فقد يكون من المفيد إجراء فحص طبي لاختبار وظائف الرئة ومعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة تحتاج إلى علاج.

2- سعال متكرر مع مخاط

عند تقدم العمر، يمكن أن يترافق السعال المتكرر مع إفراز المخاط مع العديد من الأمراض التنفسية، في حين أن هذا قد يكون نتيجة لحساسية أو عدوى بسيطة، إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن يشير إلى مشكلة صحية أعمق، وتعمل الرئتان على إنتاج المخاط لحماية مجاري الهواء، ولكن عندما تكونا غير قادرتين على إزالة المهيجات بشكل فعال، فإن السعال قد يصبح مؤشرًا على أن الرئتين لا تقومان بوظيفتهما بشكل جيد.

3- ضيق التنفس

من الأعراض الشائعة التي ترتبط بتراجع صحة الرئتين هو الشعور بضيق التنفس، حتى أثناء الأنشطة اليومية العادية، فعندما تنخفض مرونة الرئتين مع مرور الوقت، يصبح من الصعب على الرئتين التمدد والانكماش بشكل فعال، مما يؤدي إلى تقليل القدرة على امتصاص الأكسجين الكافي، وفي البداية، قد يكون ضيق التنفس مقتصرًا على الأنشطة البدنية الشاقة، ولكن إذا بدأ يظهر أثناء أداء المهام اليومية، فإنه قد يكون علامة على تدهور وظائف الرئة.

4- صعوبة صعود السلالم دون تعب

أحد الأعراض التي قد تشير إلى تقدم عمر الرئتين هو صعوبة صعود السلالم أو القيام بأنشطة بدنية معتادة دون الشعور بالإرهاق أو التعب الزائد، ومع تراجع قدرة الرئتين، يصبح الجسم بحاجة إلى مزيد من الطاقة للقيام بالأنشطة البدنية، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق الشديد، حتى عند القيام بالمهام التي كان يتمكن الشخص من إنجازها بسهولة في الماضي.

الحفاظ على صحة الرئتين مع تقدم العمر

لحسن الحظ، يمكن اتخاذ العديد من الخطوات لتحسين أداء الجهاز التنفسي والحفاظ على صحة الرئتين مع التقدم في العمر، وتشمل هذه الخطوات ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحفيز الرئتين على العمل بشكل أفضل، إضافة إلى اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على العناصر المغذية التي تعزز صحة الجهاز التنفسي، ومن المهم أيضًا تجنب التدخين والملوثات البيئية التي قد تؤثر سلبًا على الرئتين.