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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمر العبداللات يطلق أغنيته الجديدة “أدمنت صوتك”

أدمنت صوتك
أدمنت صوتك
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أطلق الفنان عمر العبداللات أغنيته الجديدة "أدمنت صوتك" وهي أحدث أعماله الغنائية العاطفية باللهجة الخليجية، من كلمات الشاعر محمد القاسمي، وألحان وتوزيع حاتم منصور.

 

وفي سياق متصل شارك الفنان الأردني عمر العبداللات، في حفل توزيع جوائز Joy Awards بدورته الخامسة، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، ونشر العبداللات، على صفحته الرسمية في منصة "إنستغرام"، فيديو يوثق مشاركته في الحدث البارز، وتفاعل الجمهور الكبير معه لدى وصوله السجادة الخزامية، وبرفقته الفنان منذر رياحنة، حيث حظي بترحاب كبير من الجمهور، كما عرض الفيديو لقاءات العبداللات الحميمية مع أصدقائه الفنانين، ومنهم: ماجد المهندس، وأصالة نصري، وحاتم العراقي، ورزان مغربي، ووائل جسار، وعبد المجيد عبدالله، وآخرون.

عمر العبداللات أدمنت صوتك حفل جوائز صن اع الترفيه