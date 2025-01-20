بتكلفة 150 مليون جنيه.. الانتهاء من الشبكات والخطوط الرئيسية لمحطه صرف بمطاي

تفقدت هويده الشافعى رئيس مركز ومدينه مطاي، أعمال تنفيذ محطه الصرف الصحي بقريه بردنوها، وخدمات توصيل الصرف الصحي لمنازل المواطنين، استعدادا لوصول الغاز الطبيعي.



واستمعت رئيس المركز الي شرح العمل بالاقسام المختلفه بالمحطه، ومعدلات استكمال التنفيذ للمحطه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال محطه الصرف بنسبه ١٠٠ ٪ بتكلفه ١٥٠مليون جنيه وبمساحه خدمه للشبكات والخطوط الرئيسيه بمقدار ١٨ كيلو



كما تم الانتهاء من توصيل الشبكات بنسبه ٩٦٪ كما أن نسبه أعمال التسليك ٨٥٪



وأكدت هويده الشافعى رئيس المركز على استمرار المتابعه لمشروع الصرف الصحي بالقرى بمركز مطاي حتى الانتهاء من توصيل الخدمه للمواطنين.