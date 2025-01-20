رئيس جامعة المنيا يواصل جولاته لمتابعة سير الامتحانات بكليات الزراعة والألسن والهندسة

واصل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، جوالاته لمتابعة سير أعمال الامتحانات بتفقد لجان امتحانات كليات الزراعة والالسن والهندسة بحضور عمداء ووكلاء الكليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على متابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات.

وأكد رئيس الجامعة خلال الجولة على انضباط قاعات اللجان، وحسن سير الامتحانات، وتواجد الملاحظين والمراقبين، كما شدد على التصدي بكل حزم لأية حالات غش وعدم اصطحاب الهاتف المحمول، وتوافر كل سبل الراحة والأجواء المناسبة التي تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم دون أية معوقات، إضافة إلى توفير الإضاءة والتهوية اللازمة، وتواجد الأطقم الطبية، للتعامل مع اية حالات طارئة.

وأوضح الدكتور عصام فرحات أن إدارة الجامعة تتابع عن كثب سير العملية الامتحانية في كافة الكليات، وتعمل على توفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان أداء الطلاب لامتحاناتهم في بيئة مناسبة تضمن العدالة والشفافية بين الطلاب.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة على جهودهم المبذولة في تنظيم الامتحانات، مؤكداً أن جامعة المنيا ستظل تواصل العمل على توفير أفضل بيئة تعليمية وأكاديمية لطلابها.

شهد الجولة الدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الزراعة ووكلاء الكلية، والدكتورة مروة الشريعي عميد كلية الألسن ووكلاء الكلية، والدكتور مصطفى محمود عميد كلية الهندسة ووكلاء الكلية.